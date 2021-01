Mafie a Rimini: occorre una filiera etica

Dal turismo alla ristorazione e non solo. Le attività commerciali di Rimini sempre più prese di mira dalla mafia che si inserisce sfruttando le difficoltà derivate dalla crisi pandemia. L'allarme viene lanciato da Federconsumatori Rimini. Il coronavirus ha colpito molte attività e famiglie ed il bisogno di credito si è accentuato ma si tratta di un fenomeno, sottolinea Federconsumatori, che per diverso tempo non si è voluto vedere.

Per arginare il fenomeno, spiega il presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati, occorre istituire una filiera etica nella quale il singolo cittadino, consumatore, fruitore di servizi possa orientarsi, capire e scegliere.





Oggi intanto a Rimini e in tutta l'Emilia Romagna sono iniziati i saldi invernali. Partenza ritardata rispetto agli anni scorsi a causa delle restrizioni covid. Tante le forze dell'ordine per vigilare sul corretto rispetto delle norme igienico sanitarie. La stagione è stata preceduta da due mesi di sconti e vendite promozionali ma a causa delle restrizioni alla mobilità non hanno raggiunto i volumi adeguati. “La speranza è che la scelta di iniziare i saldi a macchia di leopardo – sottolinea Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti Rimini – non renda meno appetibile un evento che attira solitamente molti consumatori” e rappresenta una boccata di ossigeno per tante attività.

