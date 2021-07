MONITORAGGIO E PREVENZIONE Maggiore controllo sul gioco illegale e d'azzardo: il Prefetto di Rimini sottoscrive un protocollo

È stato firmato stamattina alla Prefettura di Rimini un "Protocollo d'intesa" contro il gioco illegale e il disturbo da gioco d'azzardo. Sottoscritto anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall’Azienda Sanitaria della Romagna e dall’Ufficio Scolastico provinciale, il protocollo si configura come uno strumento per contrastare soprattutto la recente diffusione dei giochi in denaro tra gli adolescenti. Maggiore sarà l'attività di monitoraggio e prevenzione del fenomeno, attraverso il controllo degli esercizi pubblici e privati con slot machine e videolottery. Fondamentale anche il coinvolgimento della scuola che potrà attivare percorsi individuali per i ragazzi in difficoltà. "Solo attraverso un'azione condivisa e un percorso comune dei soggetti coinvolti si potranno conseguire risultati apprezzabili" ha detto il Prefetto Giuseppe Forlenza.

Nel video l'intervista a Giuseppe Forlenza, Prefetto di Rimini

