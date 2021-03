EMERGENZA SANITARIA Magrini (direttore Aifa): "Chi ha fatto il primo vaccino AstraZeneca vada tranquillo a fare il richiamo" Conferenza del ministero della Salute dopo l'ok di Ema al prodotto di Oxford: in Italia revocato il divieto d'uso

Dopo il via libera dell'Agenzia europea del Farmaco riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca. Il farmaco è sicuro e efficace, ha dichiarato Ema, escludendo reazioni coi casi di trombosi. In Italia anche i farmacisti potranno somministrare i vaccini. Il direttore generale dell'Agenzia italiana del Farmaco, Nicola Magrini, nel corso di una conferenza stampa al ministero della Salute ha annunciato che Aifa ha revocato il divieto d'uso per il vaccino AstraZeneca. “Chi ha fatto già la prima dose di vaccino – ha aggiunto Magrini – deve stare assolutamente tranquillo e fare il richiamo”.

Nel video un passaggio dell'intervento di Nicola Magrini, direttore generale di Aifa, a proposito dei 25 casi riscontrati in Europa a fronte di 20 milioni di vaccinazioni effettuate



