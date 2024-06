"Mai così tanti poveri": Caritas lancia l'allarme, in sofferenza le famiglie con bambini

Famiglie sempre più in difficoltà, specie quelle con bambini, senza fissa dimora in aumento e anziani che faticano a sopravvivere. E' una fotografia preoccupante quella restituita dal Report Povertà 2024 di Caritas italiana. “Mai così tanti poveri”, afferma l'organizzazione che aiuta ogni giorno chi ha bisogno, in 206 diocesi.

Nel 2023 quasi 270mila persone hanno chiesto supporto; numeri in aumento del 5,4% rispetto al 2022. Allarmante la situazione, se si fa un confronto tra il 2019 e il 2023: gli assistiti sono cresciuti addirittura del 40,7%. Tra i gruppi che accusano di più il colpo ci sono le famiglie: 1 bambino su 7 nella fascia 0-3 anni è povero in termini assoluti. Gli effetti si ripercuotono sia sui piccoli, in una fase delicata della crescita, sia sui genitori incapaci di proteggerli e sostenerli.

Una piaga sociale alla quale si aggiunge la condizione di chi è disoccupato o ha un cosiddetto “lavoro povero”. Nel 2023 cresce anche il numero dei senza fissa dimora: oltre 34mila le persone senza casa aiutate in un anno. Da qui l'appello del presidente di Caritas Italia, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli. “I poveri – dice – devono essere compito di tutti”.