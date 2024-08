TRENTINO Mai sotto zero sui 3.400 in agosto, prima volta in 25 anni in Alto Adige

Sembra ormai inarrestabile l'agonia dei ghiacciai a causa del cambiamento climatico. Nella stazione meteorologica più alta dell'Alto Adige, sul Anticima Cima Libera in val Ridanna, a 3400 metri di quota, questo agosto è stato il primo mese senza gelate dall'inizio delle misurazione 25 anni fa. Neanche di notte la temperatura è scesa sotto gli zero gradi.

Questa anomalia sta suscitando preoccupazione tra gli esperti, considerando che i ghiacciai sono tra gli indicatori più sensibili dei cambiamenti climatici e possono fornire informazioni preziose su tendenze e proiezioni future.

"Si tratta di una pessima notizia per i ghiacciai, visto che all'inizio dell'anno la situazione era ancora buona. A un inverno nevoso è seguita una primavera non troppo calda e anche giugno è stato instabile", ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Questo evento è un campanello d'allarme che mette in luce la gravità della crisi climatica attuale e le conseguenze dirette che essa ha su ecosistemi fragili come quello dei ghiacciai.



