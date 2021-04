RIMINI Maiolo, 74enne azzannata dal proprio cane: serie le sue condizioni

Maiolo, 74enne azzannata dal proprio cane: serie le sue condizioni.

Ieri sera una donna di 74 di Maiolo è stata aggredita dal proprio cane che l'ha azzannata più volte. L'allarme è scattato intorno alle 20 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'animale di grossa taglia è come impazzito avventandosi contro la donna. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 e, a causa delle profonde ferite, i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Bologna. L'elicottero è atterrato a Novafeltria e, dopo essere stata stabilizzata, la 74enne è stata trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove le sue condizioni sono molto serie a causa della forte perdita di sangue.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: