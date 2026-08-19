POLITICO ITALIA Mal di pancia interni alla Lega, c'è chi prova a scuotere il partito di Matteo Salvini Caso Ranucci, il conduttore di Report presenterà querela contro la magistrata Forleo

Dopo l'affondo del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non aveva escluso un passo indietro di Matteo Salvini, perché, aveva detto, “la Lega non teme il rinnovamento”, anche il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo prova a dare una scossa, col suo nuovo libro, dal titolo esplicativo “Fare la Lega, agenda per il rinnovamento”. Per Romeo al centro dev'esserci la base.

Domani alla Versiliana presenterà il libro e, forse non a caso, accanto a lui ci sarà proprio Fontana.

Un altro Fontana, ma questa volta si tratta del presidente della Camera, chiede invece più rispetto per Salvini: “Se si ha davvero a cuore il movimento è giusto discutere e ragionare sul futuro – sono le sue parole – Ma bisogna farlo evitando conflitti pubblici e confusione”. “Salvini ci ha portato dal 5% al 34%, ma qualcuno se ne dimentica”, rileva Silvia Sardone, eurodeputata e vicesegretaria federale della Lega. “E a differenza di Vannacci – conclude – guardiamo avanti e non dietro”.

Sul caso Ranucci, nei prossimi giorni tutti gli arrestati nella vicenda dell'attentato al conduttore di Report saranno interrogati, eccetto forse lo stesso Ranucci, che a una presentazione a Trento ha evitato di parlare dell'inchiesta giudiziaria prima di farlo con la magistratura. Fonti Ansa apprendono che starebbe procedendo con una querela nei confronti della magistrata Forleo per il post scritto su Facebook dal titolo “Chi sta ricattando Ranucci?”. Sull'ipotesi di una sua sostituzione alla conduzione della trasmissione il giornalista ha replicato “L'azienda può fare quello che vuole”. Ma il suo avvocato ritiene che ogni iniziativa dovesse assumere la Rai in questo momento, nei confronti del suo cliente e di Report, sarebbe inevitabilmente inquinata dalle “falsità alimentate da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda”.





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