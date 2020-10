Mali: liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio

Mali: liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio.

Padre Maccalli e Nicola Chiacchio, i due italiani liberati ieri in Mali, rientrano oggi in Italia e sono attesi nel primo pomeriggio a Ciampino. Ad accoglierli, secondo quanto apprende l'ANSA, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il sacerdote Pier Luigi Maccalli, era stato sequestrato in Niger il 17 settembre del 2018, e Nicola Chiacchio, del quale si erano perse le tracce durante una vacanza. L'annuncio dopo che il governo ad interim del Mali ha rilasciato 100 jihadisti nell'ultimo fine settimana.



I più letti della settimana: