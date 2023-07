CRONACA Malore alla guida: auto targata San Marino travolge una donna al mercato di Cerasolo La sammarinese si trova all'Ospedale di Stato per accertamenti, ma sta bene. La donna investita, invece, è stata trasportata con l'eliambulanza in ospedale

Malore alla guida: auto targata San Marino travolge una donna al mercato di Cerasolo.

A Cerasolo nella tarda mattinata di sabato 22 luglio, una donna di 70 anni alla guida di una Volkswagen T-Cross targata San Marino, avrebbe avuto un malore alla guida nei pressi del mercato. Si sarebbe accasciata con la testa sul volante premendo involontariamente l'acceleratore quando era priva di sensi. Avrebbe travolto le transenne che separavano il mercato per poi investire una donna di mezza età e andare contro uno dei mezzi adibiti alla vendita di prodotti alimentari. La sammarinese si trova all'Ospedale di Stato di San Marino per accertamenti dove è stata trasportata da qualcuno con mezzi propri, ma non avrebbe riportato danni fisici, bensì solo al veicolo. Mentre la donna investita è stata trasportata con l'eliambulanza in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche: la polizia locale, l'ambulanza e i carabinieri.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: