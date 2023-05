Malore alla guida per un 73enne: trasportato all'Infermi

Malore per un uomo alla guida nel tardo pomeriggio di ieri a Rimini. Secondo quanto si apprende l'uomo, di 73 anni, stava guidando la sua auto quando, all'altezza di Fiabilandia, è stato colto da un malore: è riuscito fortunatamente ad accostare la vettura a bordo strada. Sul posto i sanitari del 118 con l'auto medicalizzata. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto rompere il finestrino per estrarre l'uomo dall'abitacolo. Sul posto sono stati eseguiti i primi soccorsi di emergenza, poi il trasporto in codice di massima gravità all'ospedale Infermi.