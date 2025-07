CRONACA Malore alle cascate della Brusia: 44enne salvata grazie a un bagnante e al Soccorso Alpino La donna, colta da un malore in acqua, è stata recuperata da un nuotatore e poi soccorsa da SAER, eliambulanza e forze dell’ordine. Ora è ricoverata a Cesena.

Un intervento delicato e coordinato ha salvato la vita a una donna di 44 anni colta da un malore mentre si trovava in acqua, presso le cascate della Brusia, in località Bocconi, nel comune di Portico San Benedetto (Forlì-Cesena). L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno di mercoledì, quando la Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna – stazione Monte Falco – per un intervento in ambiente fluviale.

Secondo quanto ricostruito, la donna si era immersa in acqua senza più riemergere. Il compagno, sotto shock, ha chiesto aiuto attirando l’attenzione di un bagnante esperto nuotatore, che si è tuffato immediatamente, riuscendo a riportarla a riva. Nel frattempo, sono partite le manovre di rianimazione da parte dei presenti.

In pochi minuti sono intervenuti i tecnici del SAER, il personale dell’ambulanza di Rocca San Casciano, l’équipe medica dell’elisoccorso di Pavullo, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata stabilizzata, posizionata su una barella e verricellata a bordo dell’eliambulanza, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

