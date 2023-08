Malore in acqua a 15 metri dalla riva a Riccione, morto 78enne

Un turista di 78 anni, di Castenaso, in provincia di Bologna, è stato stroncato da un improvviso malore, mentre era in mare a circa 15 metri dalla battigia nel giorno di Ferragosto a Riccione, all'altezza del bagno 115. L'uomo - a quanto appreso in vacanza con la moglie nella cittadina romagnola - è stato immediatamente soccorso dai bagnini di salvataggio che hanno praticato le manovre di rianimazione fino all'arrivo del 118. Purtroppo inutilmente. Informato, il Pm di turno ha disposto di liberare la salma.