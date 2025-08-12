TV LIVE ·
Malore in acqua a Rimini, morto turista 84enne

Soccorso da marinaio salvataggio, inutili tentativi rianimazione

12 ago 2025
Il mare di Rimini (foto archivio RTV)
Il mare di Rimini (foto archivio RTV)

Decesso in spiaggia questa mattina a Rimini al bagno 133 dove intorno alle 11:30 un uomo di 84 anni si è accasciato in acqua a causa di un malore non distante dalla riva. Si tratta di un turista italiano residente ad Agropoli, nel Salernitano. Il malore, per cause naturali, è avvenuto a due metri dalla battigia e l'uomo è stato subito soccorso dal salvamento che l'ha portato a riva, dove i sanitari del 118 hanno praticato per circa 40 minuti le manovre di rianimazione. Dopodiché, non essendoci più nulla da fare, è stato dichiarato il decesso.




