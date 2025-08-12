DECESSO Malore in acqua a Rimini, morto turista 84enne Soccorso da marinaio salvataggio, inutili tentativi rianimazione

Decesso in spiaggia questa mattina a Rimini al bagno 133 dove intorno alle 11:30 un uomo di 84 anni si è accasciato in acqua a causa di un malore non distante dalla riva. Si tratta di un turista italiano residente ad Agropoli, nel Salernitano. Il malore, per cause naturali, è avvenuto a due metri dalla battigia e l'uomo è stato subito soccorso dal salvamento che l'ha portato a riva, dove i sanitari del 118 hanno praticato per circa 40 minuti le manovre di rianimazione. Dopodiché, non essendoci più nulla da fare, è stato dichiarato il decesso.

