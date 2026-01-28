Malore in palestra: 40enne salvato da defibrillatore e soccorso in videochiamata

Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì in una palestra di una frazione di Monte Colombo, dove un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un arresto cardiaco durante l’allenamento. Decisivi la prontezza dei presenti e l’attivazione dell’app Dae Responder, che ha permesso l’arrivo rapido di un defibrillatore e il supporto degli operatori del 118 in videochiamata. Dopo le manovre di rianimazione, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Rimini: è ricoverato in terapia intensiva, sveglio e senza apparenti danni neurologici, grazie alla tempestiva ossigenazione garantita dai primi soccorsi. L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza dei defibrillatori e delle tecnologie salvavita.

Anche a San Marino da qualche anno è disponibile l'App Dae Responder RSM su iniziativa della Società di Cardiologia, del Progetto Cuore e dell'Iss.








