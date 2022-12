INCIDENTE Malore mentre è alla guida: 55enne al Bufalini L'uomo ha finito la sua corsa contro una casa in via Montescudo

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Rimini. Secondo le prime ricostruzioni un uomo tra i 55 e i 60 anni a bordo di un Citroen C3 è stato colpito da un malore mentre era alla guida del mezzo, perdendo conoscenza e andando a finire la sua corsa contro un'abitazione in via Montescudo. Sul posto personale del 118, auto medica e Vigli del Fuoco. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, sono iniziate le procedure di rianimazione per l'uomo che è stato trasportato in codice 3 al Bufalini di Cesena. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità che hanno richiesto l'intervento della Polizia Municipale.

