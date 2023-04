CAMERA DEI DEPUTATI Malore per Angelo Bonelli in Aula

Malore in Aula alla Camera per Angelo Bonelli durante il dibattito sul Def. La seduta è stata temporaneamente sospesa. Il deputato dell'Alleanza Verdi – Sinistra aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando a un certo punto si è sentito male. Immediato l'intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall'Aula. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti gli ha mandato "un grande in bocca al lupo”. Le sue parole sono state sottolineate da un applauso. Ora, riferisce l'Ansa, Bonelli è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, è andato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti.

