Malore per Gaetano Curreri: il leader degli Stadio è in terapia intensiva

Gaetano Curreri, leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva dopo essersi accasciato durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Il cantante stava per esibirsi nelle ultime canzoni quando ha accusato il malore: fonti ufficiose parlano di ictus. Curreri, 69 anni, stava per eseguire il bis di "Piazza Grande", dell'amico Lucio Dalla quando, a un certo punto non è più riuscito a leggere il testo della canzone. A soccorrerlo immediatamente i compagni musicisti e alcuni medici presenti tra il pubblico. Poi la corsa all'ospedale. Gli Stadio attraverso Facebook hanno fatto sapere che le condizioni del loro leader sarebbero stabili.



