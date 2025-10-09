CRONACA Malore sul monte Carpegna, paura per un 78enne: soccorso da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino L’uomo, colto da un malore mentre cercava funghi con il figlio nei pressi del rifugio Fontanelle, è stato assistito in quota e trasportato in sicurezza a valle.

Un intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e personale sanitario si è reso necessario nella tarda mattinata di mercoledì 8 ottobre sul monte Carpegna, nel territorio di Pennabilli, per prestare aiuto a un uomo di 78 anni colto da malore mentre cercava funghi insieme al figlio nei pressi del rifugio Fontanelle, a circa 1.350 metri di altitudine.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.20 dal figlio, che ha contattato il numero di emergenza 112 dopo aver visto il padre accusare un malessere improvviso. Sul posto si sono attivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (stazione Monte Falco), il personale sanitario dell’ambulanza di Novafeltria e cinque operatori del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, giunti con due mezzi.

Raggiunto in breve tempo, l’uomo è stato trovato cosciente ma provato. Dopo la prima valutazione medica, è stato adagiato su una barella e trasportato con l’ausilio dei soccorritori fino al parcheggio degli impianti di risalita del Monte Eremo, dove è stato preso in carico dal personale sanitario. Il 78enne, ripresosi dopo gli accertamenti, ha scelto di non essere trasferito in ospedale.

