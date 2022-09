Malori fatali in spiaggia nel Riminese, due turisti deceduti

Due malori fatali si sono verificati sulle spiagge riminesi, venerdì pomeriggio a pochi minuti di distanza uno dall'altro. Un turista di 68 anni è deceduto intorno alle 16 a Bellaria. L'uomo sarebbe stato colto da malore mentre faceva il bagno in mare in coincidenza dello stabilimento balneare 14. Soccorso dal marinaio di salvataggio che l'ha visto annaspare in acqua, è stato sottoposto per diversi minuti a massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 68enne è deceduto. Sul posto la Capitaneria di Porto per i rilievi del caso. Qualche minuto dopo, intorno alle 16.30 l'allarme è scattato a Rimini allo stabilimento 80, dove un uomo di 75 anni è stato colto da un improvviso malore. Il bagnante è stato immediatamente soccorso e trasportato a riva dal bagnino di salvataggio per le prime manovre di rianimazione in attesa dei sanitari del 118. Nonostante il prolungato massaggio cardiaco, il turista è deceduto. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto.

