ALLUVIONE Maltempo, 2500 interventi dei Vigili del Fuoco in Toscana Tra gli evacuati, nel Pistoiese, anche un neonato

Maltempo, 2500 interventi dei Vigili del Fuoco in Toscana.

Da oltre ventiquattr'ore prosegue il lavoro del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle cinque province toscane colpite dall'alluvione: sono al momento 2.500 gli interventi fatti, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. Più di 140 le operazioni di soccorso effettuate. A Quarrata, in provincia di Pistoia, anche quella a un neonato e a tutta la sua famiglia. In Toscana manca la luce a 9000 utenze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: