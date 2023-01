Maltempo: a Cesenatico un milione di danni per la mareggiata

Oltre un milione di euro di danni. A tanto ammonta, ad una stima ancora non definitiva, il conto a cui dovrà fare fronte Cesenatico a causa della mareggiata che ha colpito il litorale ad inizio settimana, fra allagamenti e danneggiamenti ai moli ed agli stabilimenti balneari. La violenza delle onde, specialmente nelle zone di Villamarina e Valverde, ha distrutto la duna artificiale posta a difesa delle strutture fisse. Da mercoledì le ruspe sono già ininterrottamente al lavoro per ricostruire la duna, anche perché la situazione potrebbe di nuovo peggiorare.

Nel fine settimana in arrivo, infatti, si preannuncia una nuova perturbazione che potrebbe far alzare di nuovo il livello dell'acqua. Alla luce, però, di quanto accaduto nei giorni scorsi la duna artificiale potrebbe rivelarsi una soluzione non più sufficiente a contenere l'urto delle onde. Per questo si sta pensando anche all'installazione di paratie rigide almeno nei tratti più soggetti all'avanzare del mare.

