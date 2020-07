Maltempo a Palermo: continuano le ricerche dei due presunti dispersi

Continuano le ricerche, a Palermo, dei due presunti dispersi nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci, dopo che ieri un violentissimo temporale ha messo in ginocchio la città, costringendo i Vigili del Fuoco a effettuare circa 300 interventi. A dare l'allarme un camionista, che ha segnalato alle forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco di aver visto un uomo e una donna, con la propria auto, venire travolti dall'acqua. Il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, si è detto fiducioso sull'assenza di vittime: le auto, infatti, sono state tutte rimosse dal sottopasso tranne una, ma una ispezione esterna avrebbe escluso la presenza di cadaveri a bordo. Tesi avvalorata dall'assenza di denunce di scomparsa. Nel frattempo, la Procura di Palermo sta valutando l'apertura di un'indagine che dovrebbe accertare eventuali responsabilità nell'assenza di misure necessarie a prevenire e fronteggiare l'emergenza meteo. Per il sindaco della città, Leoluca Orlando, si è trattato del temporale più violento della città almeno dal 1790.