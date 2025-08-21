DISAGI Maltempo a Pesaro, limite a 30 km/h su tutte le strade La riduzione sarà valida fino a sabato 24 agosto alle ore 12 per consentire interventi di pulizia ed evitare incidenti

Maltempo a Pesaro, limite a 30 km/h su tutte le strade.

Una trentina di interventi nella notte per liberare le strade provinciali di Pesaro dai danni del maltempo che si è abbattuto ieri sera. Solo una strada resta ancora chiusa, la Sp95 Santa Barbara che collega Padiglione di Tavullia a Belvedere Fogliense. Lo comunica in una nota la Provincia di Pesaro Urbino. "Entro mattinata contiamo di garantire la circolazione su tutto il territorio provinciale", dice il dirigente della Viabilità, Mario Primavera. I danni ammontano a circa 80mila euro secondo una prima stima della Provincia: cadute di alberi e rami, colate di fango e detriti sulle carreggiate. Non si sono verificate frane.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha emesso un'ordinanza che dispone il limite di velocità a 30 chilometri all'ora su tutto il territorio comunale fino a sabato 24 agosto alle ore 12. La misura, fa sapere l'amministrazione comunale, è stata adottata per motivi di pubblica incolumità, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali e consentire alle unità operative di intervenire in sicurezza per la pulizia delle strade.

Il Comune rende inoltre noto che sono 31 gli interventi dalle 22 di ieri sera per la pulizia delle strade, la rimozione di alberi pericolanti e rami con ulteriori interventi di messa in sicurezza nelle arterie principali della città. Mentre la Protezione Civile comunale ha eseguito 17 interventi in totale dalle 22 di ieri sera per la rimozione dei rami, il ripristino della rete fognaria (Case Bruciate, via Gradara, via Milano), la riattivazione del generatore per assistenza sanitaria in via San Donato Ginestreto e per interventi per rami in strada, anche a Candelara, Valle Tresole, strada Fonte Saiano.

La Protezione Civile ha rimosso anche un albero pericolante in piazzale Falcone e Borsellino e ha sgomberato in poche ore via Gagarin da un grosso albero caduto su strada che bloccava il passaggio al traffico. Ci sono cinque squadre all'opera per tutta la giornata odierna. Anche l'azienda Marche Multiservizi è in azione con cinque spazzatrici, due ragni e 20 uomini sul campo per l'emergenza.

L'amministrazione Comunale, per motivi di sicurezza, ha chiuso anche il campo scuola a causa di diversi rami caduti e pericolanti e verrà valutata in giornata la sua riapertura. Chiuse, al momento anche la strada del Castagneto, la strada di Montegranaro e la strada Leccia.

Colpiti anche i comuni di Vallefoglia, Belvedere Fogliense, Gradara, Tavullia, Sassocorvaro Auditore, Mercatino Conca e Macerata Feltria. La Provincia sta redigendo il verbale di somma urgenza da trasmettere alla protezione civile regionale.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: