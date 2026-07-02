Maltempo a Riccione: alberi caduti e rami spezzati Polizia locale, Vigili del fuoco e Hera al lavoro dopo le forti raffiche di vento.

Maltempo a Riccione: alberi caduti e rami spezzati.

Le forti raffiche di vento e i temporali che hanno interessato Riccione nella serata di ieri hanno provocato la caduta di alberi, rami e detriti in diverse zone della città, rendendo necessari numerosi interventi di Polizia locale e Vigili del fuoco.

Tra gli episodi più significativi, già nella mattinata di ieri un grosso ramo di pino è precipitato su un'auto e un furgone in sosta in viale Boccaccio. In serata si sono registrati altri interventi in viale Massaua, viale Borgonovo, viale Milano, viale Latini e viale Lamarmora, dove è stato necessario mettere in sicurezza aree pubbliche, rimuovere alberi e rami pericolanti e liberare veicoli danneggiati dai detriti.

A causa dell'ingente quantità di aghi di pino caduti sulle strade, il Comune e Hera hanno attivato un piano straordinario di pulizia e spazzamento con squadre aggiuntive e mezzi potenziati, concentrando gli interventi sulle arterie più trafficate e nelle aree maggiormente colpite.

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