Maltempo: a Rimini quasi 20 interventi nella notte, Regione apre lo stato di crisi

Sottopassi e scantinati allagati, alberi caduti e danni alle auto. E' stata una notte difficile per la Romagna e il nord delle Marche alle prese con il maltempo. Colpiti comuni come Rimini, Riccione, Montescudo e Montecolombo, Sassofeltrio e Gabicce. Dal lato marchigiano, a Monte Grimano isolate alcune frazioni per la caduta di alberi: situazione poi risolta.

In Riviera tanti sono stati gli interventi, quasi 20 solo a Rimini dove le squadre di presidio sono uscite per risolvere disagi e problemi. Caduti, in poche ore, dai 30 ai 55 millimetri di pioggia. Durante la notte, la Polizia Locale ha chiuso il traffico in alcuni sottopassi riaperti poi all'alba. In viale Regina Elena un albero è caduto sopra l'auto di una famiglia tedesca ospite in un hotel. Subito il divieto di balneazione temporaneo in 11 punti della costa, soprattutto a Rimini, dopo l'apertura degli scarichi fognari.

In una situazione difficile, soprattutto nel Ferrarese, Modenese e Parmense, la Regione ha proclamato lo stato di crisi. Tra le zone colpite, nelle ultime ore, anche la Toscana, dove due persone sono morte, Liguria e Veneto.

Nel servizio, le testimonianze degli abitanti di Toscana e Liguria

