Maltempo: A14 aperta per i mezzi di soccorso, si chiede di non transitare. Chiusa tra Rimini nord e Faenza

Con la pioggia che non smette di cadere, gli allagamenti e le frane la viabilità è fortemente compromessa in Emilia-Romagna. Autostrade, tramite Isoradio, ha fatto l'appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. L'autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze; a Faenza l'acqua è entrata sulle corsie dell'autostrada. Da Rimini nord a Faenza autostrada chiusa.

E' stata parzialmente riaperta su una corsia, a senso unico alternato, la Strada Statale 258 'Marecchia' che era stata chiusa temporaneamente, nelle prima mattinata, a causa di una frana, all'altezza del chilometro 55,600 a Novafeltria, nel Riminese. Lo comunica l'Anas. Lo smottamento che ha interessato la sede stradale avea determinato la chiusura in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine.

Altri allagamenti hanno costretto invece Anas a chiudere al traffico la strada statale 9 Via Emilia, in entrambe le direzioni. Chiusa anche la strada statale 71 "Umbro Casentinese Romagnola", in entrambe le direzioni a Sarsina.

La circolazione ferroviaria è ancora rallentata sulla linea Bologna-Firenze a causa del maltempo e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario tra Bologna San Ruffillo e Grizzana. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato, informa Trenitalia. Gli InterCity ed i Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 25 minuti. Sempre sospesa da ieri pomeriggio, poi, la circolazione sulla linea Firenze-Faenza nel tratto tra Marradi e Faenza.



