ITALIA DIVISA IN DUE Maltempo al nord, caldo record al sud. Italo Cucci sul maxi rogo a Pantelleria: "Sono sempre incendi dolosi"

Violenti temporali, grandine, trombe d'aria: mezza Italia flagellata dal maltempo. Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna le regioni più colpite. Due le vittime a Lucca e a Carrara, un uomo e una donna entrambi colpiti da alberi durante i nubifragi. Diversi i feriti. Ora una tregua, ma atteso in serata un nuovo peggioramento. Allerta estesa fino alla serata di domani.

Sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante una mareggiata ha portato le cabine dalle spiagge sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia danneggiando la rete elettrica. Tetti scoperchiati e coltivazioni distrutte dalla grandine nello Spezzino. Il maltempo ha colpito forte anche sul Tigullio orientale.

Già avviata la conta dei danni nel Ferrarese e nella Bassa modenese: nei prossimi giorni la dichiarazione dello stato di crisi regionale. Domani il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà a Bondeno.

Lieve passaggio del fronte temporalesco in mattinata anche sul Titano. Schiarite già dal pomeriggio.

Il nord, dunque, nella morsa del maltempo, mentre al sud caldo torrido e allarme incendi sostenuti anche dal vento di scirocco. Domato completamente solo nella tarda mattinata di oggi il vasto rogo scoppiato ieri sera sull'isola siciliana di Pantelleria: in fumo oltre 60 ettari di macchia mediterranea. Evacuate anche le ville dei vip; 30 persone sono state portate in salvo dalla Guardia costiera. Una decina di case lambite dal fuoco con danni all'esterno. Aperta un'inchiesta sull'ipotesi di dolo. Una ferita per l'isola e per chi come Italo Cucci ne ha fatto da tempo il suo buen retiro.

Nel video l'intervista a Italo Cucci, giornalista e scrittore.

