Maltempo: allagamenti in Romagna per picco di alta marea

Forte vento e mare agitato sulle coste emiliano-romagnole. A Ravenna il picco di alta marea, che si è verificato intorno alle 11, insieme all'intensificarsi del vento da nord est, ha provocato allagamenti in varie aree costiere. L'acqua, che nelle ultime ore si è alzata di 2,5 metri, ha raggiunto Lido Adriano, alla fine di viale Virgilio e in viale Petrarca e a Lido di Dante, dove i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni animali. L'innalzamento del livello del mare ha anche reso necessario chiudere il ponte sullo scolo Lama in via Trieste e la polizia locale, al lavoro con i vigili del fuoco, ha dirottato il traffico verso via Medea.

Anche nel Riminese, a Viserba, è stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Genghini e bloccato l'accesso al Parco Marecchia. Sotto osservazione il letto del fiume Mavone, nella zona del Borgo dei ciliegi a Vergiano, che arrivato al massimo della sua portata ed è costantemente monitorato da una squadra della Protezione civile. Al lavoro anche personale della polizia locale, vigili del fuoco, tecnici del Comune e di Anthea. Anche il traffico cittadino è andato in tilt in alcune aree della città.