Maltempo: allagate Lugo e Cervia, Faenza nel fango. 9 vittime, migliaia gli sfollati

Nella notte nuovi allagamenti in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta la rete secondaria dei canali consortili, con l'acqua che ha invaso parti significative delle campagne: allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna. Durante la notte il Comune di Ravenna è intervenuto, con il supporto della Polizia locale, informando i cittadini di Villanova, invitandoli ad andare ai piani alti, offrendo a chi fosse impossibilitato il primo piano della sede del centro civico o la sistemazione al Cinemacity.

Allagamenti anche nella città di Cervia. Dalla notte l'acqua è arrivata in zona mare, zona saline, Malva Nord. "Molte zone della città sono allagate e altre si stanno allagando. Molte strade della città sono state chiuse e altre difficilmente praticabili. Si raccomanda alle persone di uscire di casa il meno possibile per non intralciare gli interventi di soccorso", il messaggio del Comune; chi vive nelle zone allegate deve restare ai piani alti. In molte zone della città manca ancora l'elettricità.

In considerazione dell'abbassamento lento, ma progressivo, del livello dei fiumi che interessano il territorio comunale ravennate precedentemente coinvolti dalle piene, il Comune di Ravenna ha comunicato che possono rientrare gli abitanti delle località di Savio di Ravenna, Castiglione di Ravenna, Mensa, Matellica, Ponte Nuovo, via Galilei e viale Newton nella zona adiacente ai Fiumi Uniti in direzione nord fino allo scolo Lama, zona via Antica Milizia dal canale Lama fino alla rotonda Germania, Borgo Montone e Porto Fuori nella parte compresa fra via Stradone e via Bonifica da una parte e i Fiumi Uniti dall'altra. Le persone che hanno avuto danni alle abitazioni o che hanno particolari condizioni personali o logistiche, possono rimanere ospiti degli hub. Per chi era stato trasferito ai centri di accoglienza, è previsto il trasporto nelle rispettive località con pullman.



Sono al momento 9 le vittime dell'alluvione con 23 fiumi esondati e 41 comuni coinvolti. Gli sfollati sono 10mila, le persone fatte evacuare 13mila. E si cercano i dispersi. Anche oggi allerta rossa in Emilia Romagna, con scuole chiuse fra Cesena e Bologna. Arancione in Lombardia, Marche e Toscana. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Molise. Martedì prossimo il Consiglio dei ministri si riunirà per affrontare i temi dell'emergenza maltempo. La premier Giorgia Meloni ha assicurato la massima disponibilità ad aiutare le zone colpite.

Nuove segnalazioni sono pervenute alla Protezione Civile di San Marino che sta facendo dei sopralluoghi, ma con criticità molto meno importanti di ieri.



Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia: è stato riaperto il tratto compreso tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna e il tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Restano invece chiusi al traffico i tratti autostradali della A14 Bologna - Taranto tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona oltre a quello tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna. Resta sulla A14, in direzione nord per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate, l'uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la strada statale 76 in direzione Fabriano/Perugia.



Situazione difficile anche nelle Marche: Una frana ha interessato la Strada Provinciale Feltresca che collega San Marino a Urbino, che è stata chiusa.

La Regione Emilia Romagna ha incontrato le forze economiche e sociali. Il punto su come impostare misure per lavoratori, imprese e famiglie, dal blocco dei mutui alle sospensioni degli obblighi fiscali e previdenziali, fino a misure di sostegno all’agricoltura. Bonaccini: “Emergenza e sicurezza delle persone le priorità, ma insieme vogliamo impostare le condizioni per ripartenza e ricostruzione”



Per tutta la notte sono stati in azione tre elicotteri del 15° Stormo di Cervia su richiesta della Protezione Civile regionale e della Prefettura di Forlì/Cesena. Soccorse fino ad ora oltre 200 persone. Anche la Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi. Tratti in salvo un'anziana signora isolata da due giorni a causa di una frana in località Dovadola (FC) e una famiglia in località Sarsina (FC). Salvata dai sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini (R.O.A.N.) un'intera famiglia a Forlì. Circa 3.000 sono stati gli interventi eseguiti dai Carabinieri in Emilia-Romagna: 1.200 nella provincia di Bologna, oltre 500 nella provincia di Forlì-Cesena, 1.400 nella provincia di Ravenna, un migliaio in quella di Rimini. Alle centrali operative (al 112 e alle utenze dirette dei comandi) sono state oltre 7.000 le richieste arrivate.