Maltempo: allerta arancione per temporali in Emilia-Romagna Venti di burrasca e precipitazioni intense tra stasera e venerdì

Tornano le piogge e per l'Emilia-Romagna è stata diramata un'allerta arancione per temporali e criticità idraulica da Protezione civile regionale e Agenzia regionale per l'ambiente. Già dal pomeriggio di oggi venti con intensità di burrasca moderata e precipitazioni sono attesi dai rilievi verso le zone di pianura, in estensione nel corso di sera e notte. Intensità di burrasca forte attesa nella giornata di venerdì sui rilievi centro-orientali, con raffiche anche superiori a 75-88 chilometri orari. Rovesci temporaleschi potranno essere intensi e persistenti sulle zone del crinale appenninico centro-occidentale fino alle prime ore di venerdì 27 ottobre. Possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia 1. Venerdì lungo la costa sono possibili fenomeni locali di erosione e ingressione marina per il persistere di condizioni di alto livello del mare.

