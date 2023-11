CRITICITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA Maltempo: allerta gialla per pioggia e vento nel Riminese Criticità idraulica e idrogeologica, vento, stato del mare e della costa. I fenomeni dovrebbero esaurirsi già dal pomeriggio

Maltempo: allerta gialla per pioggia e vento nel Riminese.

Emessa un'allerta gialla dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, per la giornata di oggi - in particolare per la mattinata -. Sono previste precipitazioni moderate su rilievi e fascia collinare del settore orientale della Romagna, soprattutto sul riminese. Tali fenomeni - in esaurimento già dal pomeriggio - potrebbero generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Venti provenienti da est, con raffiche di burrasca moderata (62-74 Km/h), raggiungeranno inoltre la fascia costiera e il crinale appenninico. Il mare, molto mosso o agitato, sottocosta potrebbe generare fenomeni di erosione e inondazione marina.

