Maltempo: ancora allerta rossa in Emilia Romagna

Allerta rossa anche per oggi nell'Emilia Romagna martoriata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più pesantemente colpiti. E' ancora invece molto presente a Ravenna e dintorni, ma il pericolo che tutta la città vada sott'acqua, con i tesori dell'arte bizantina patrimonio Unesco, sembra per il momento scongiurato.

Riprende la scuola a Cesena fatta eccezione per le secondarie di secondo. Le scuole di Ravenna, restano chiuse. Il Comune di Forlì ha disposto la sospensione della attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Resta salva l'autonomia di ogni Istituto superiore di organizzare forme alternative di didattica a distanza.



La premier Giorgia Meloni ha visitato le zone colpite dall'alluvione: "Ora il nostro compito è garantire risposte immediate", ha detto da Ravenna. "Difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse". Poi incontra il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che chiede "rimborsi al 100%, come per il terremoto". Pronto il documento che sarà consegnato al Governo martedì. Il Patto per il Lavoro e per il Clima sede di confronto per la ripresa economica.