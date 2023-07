EMILIA ROMAGNA Maltempo: Bonaccini, chiederemo stato emergenza nazionale

Alla luce del maltempo che, ieri 22 luglio, si è abbattuto su ampia parte dell'Emilia-Romagna si è "al lavoro sulla conta dei danni, sull'attivazione dello stato di emergenza regionale e sulla richiesta di stato d'emergenza nazionale, per intervenire al più presto e in maniera efficace per ripristinare quanto distrutto e garantire i rimborsi". E' quanto sostiene, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini in un post intitolato "Maltempo, non c'è pace per l'Emilia-Romagna". Domani pomeriggio - conclude Bonaccini - con la vicepresidente Priolo e l'assessore Corsini faremo un sopralluogo nelle zone più colpite in provincia di Ravenna. Nei giorni successivi nelle altre province".

