A causa del maltempo, il forte vento verso le ore 19.00 di lunedì 28 agosto ha spezzato un albero secolare che è caduto a terra a Rimini dopo la rotatoria di via Tripoli, sulla pista ciclabile di via Roma. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma due autovetture e una moto, che pare non avrebbero potuto parcheggiare lì, sono state centrate dai rami del tronco e hanno riportato dei danni. Sul posto la polizia locale per i rilievi.