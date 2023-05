LINEE FERROVIARIE BLOCCATE Maltempo: da lunedì riapre la tratta Bologna-Rimini

Maltempo: da lunedì riapre la tratta Bologna-Rimini.

Da lunedì tornano percorribili in treno le linee ferroviarie Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna via Faenza, bloccate, nei giorni scorsi, a seguito dell'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna. Nel dettaglio, spiega Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, da lunedì sarà riaperta interamente la linea Bologna -Rimini, ad oggi ancora chiusa nel tratto compreso fra Faenza e Forlì. Sarà poi riaperto anche l'ultimo tratto della linea Faenza - Ravenna, fra le stazioni di Russi e Ravenna, rendendo di fatto di nuovo disponibili i collegamenti diretti fra Bologna e Ravenna via Faenza. Ancora ridotto il numero di corse e la velocità dei convogli, che verrà incrementato gradualmente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: