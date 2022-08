MALTEMPO Maltempo. Dalla Regione in arrivo un milione di euro per i primi interventi nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti

Maltempo. Dalla Regione in arrivo un milione di euro per i primi interventi nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti.

Un primo stanziamento di un milione di euro dalla Regione per iniziare a far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo del 17, 18 e 19 agosto scorsi in diversi territori dell’Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Ferrara, Modena e Parma. Già nella prossima seduta della Giunta regionale, prevista per lunedì 29 agosto, saranno adottati gli atti necessari per stanziare le risorse destinate in particolare a privati, imprese e famiglie. La Regione è pronta a mettere a disposizione, entro la fine dell’anno, nuove risorse.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: