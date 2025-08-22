TV LIVE ·
Maltempo, danni in tutta Italia per piogge e vento. A Rimini 19 persone evacuate dalle loro case

Allerta gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Toscana e Umbria

di Carla Ialenti
22 ago 2025

È l'epilogo della stagione estiva sul litorale romagnolo. Turisti e cittadini temono di dover dire addio al mese di agosto che si avvia alla conclusione con pioggia e temporali. A Rimini grandine e vento fino a 100 km orari hanno messo in fuga i bagnanti e danneggiato e fatto volare via sedie a sdraio e lettini. A Marina centro e Viserba sono state temporaneamente chiuse alcune strade per la caduta di rami sull'asfalto. In particolare i Vigili del fuoco hanno tagliato un grande albero pericolante in via Palotta. Per la rimozione, 19 le persone evacuate dalle loro abitazioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale per regolare la viabilità. A Rimini tempo in lieve miglioramento. Dopo qualche leggera pioggia in mattinata, torna il sereno, mare poco mosso e vento moderato. In Italia continua il maltempo. Oggi allerta gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Toscana e Umbria. Al Nord, nella notte temporali tra Lombardia e Triveneto. Al centro tempo variabile, il cielo sereno si alternerà a nuvole e piogge. Al sud dopo il tempo instabile, meglio sulle isole maggiori. Temperature in calo in tutta Italia.




