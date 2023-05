Maltempo: danni per 25 milioni su strade provinciali Pesaro

Si aggrava il bilancio dei danni causato dal maltempo nella Provincia di Pesaro Urbino. "Con le ultime frane siamo arrivati a 25 milioni di danni solo sulle strade provinciali. Una cifra che è cresciuta in queste ore e che abbiamo comunicato alla Protezione civile regionale. Proseguiamo con il monitoraggio costante per verificare eventuali evoluzioni". Lo dice il presidente Giuseppe Paolini, in attesa di novità sullo stato di emergenza per i territori delle Marche colpiti dall'alluvione dal Consiglio dei ministri in programma nel tardo pomeriggio. Le 76 strade danneggiate interessano i Comuni di Gabicce Mare, Pesaro, Monte Cerignone, Macerata Feltria, Lunano, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Urbino, Pergola, Fossombrone, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Acqualagna, Fermignano, Montefelcino, Mombaroccio, Tavullia, Vallefoglia, Montelabbate, Piandimeleto, Mercatino Conca, Montegrimano Terme, Cagli, Apecchio, Tavoleto, Belforte All'Isauro, Pergola, Isola del Piano, Cantiano, Piobbico, Urbania, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Fratte Rosa, Mercatello sul Metauro, Fano, Mondolfo, San Costanzo, Mondavio e Cartoceto.

Si tratta di frane, smottamenti, allagamenti e dissesti della sede stradale. Ci sono inoltre diverse strade provinciali che necessitano di pulizia dell'alveo in prossimità dei ponti stradali per accumulo di materiali legnosi.