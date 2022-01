Maltempo: diversi interventi in Romagna, nel fine settimana torna la neve

E' iniziata da ieri una fase meteo decisamente invernale sull'Italia: venti via via più freddi soffiano su tutte le regioni, mentre una perturbazione riporta forti precipitazioni su molte zone. Oggi allerta gialla in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Temperature in calo. Nel weekend nevicate anche in pianura, dal centro al sud: la perturbazione inizialmente interesserà pure l'Emilia Romagna con fiocchi occasionali anche in pianura.







Diversi interventi dei vigili del fuoco per maltempo in Romagna, tra il 5 e il 6 gennaio soprattutto per alberi caduti a causa del vento lungo la costa e allagamenti per la pioggia. Inoltre, a Balze di Verghereto, una squadra è intervenuta sulla Sp 43, per soccorrere diversi automobilisti in difficoltà a causa del manto stradale ghiacciato.