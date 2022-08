Maltempo: due morti in Toscana. Domato il maxi-incendio sull'isola di Pantelleria

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia. In Liguria una mareggiata sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante ha portato le cabine dalle spiagge sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia danneggiando la linea elettrica. Sospesa la circolazione dei treni nel tratto. La grandine, poi, ha distrutto una serie di coltivazioni nello Spezzino: tetti scoperchiati e rami caduti nella stessa zona per una tromba d'aria. Il maltempo ha colpito forte anche sul Tigullio orientale.

Notizie drammatiche arrivano dalla Toscana: due le vittime a Lucca e a Carrara. In entrambi i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Danni nel Ferrarese: una gru è caduta su alcune villette a schiera. Il sindaco di Ferrara sollecita la Regione Emilia-Romagna a dichiarare lo stato di crisi. Pioggia in queste ore anche sul Titano.

Il nord, dunque, nella morsa del maltempo, mentre al sud è bollino rosso a Palermo e arancione in altre 8 città. Resta l'allarme incendi: domato completamente solo nella tarda mattinata di oggi il vasto rogo probabilmente doloso scoppiato ieri sull'isola siciliana di Pantelleria: non risultano feriti o case coinvolte; evacuate anche le ville dei vip; portate in salvo dalla Guardia costiera 30 persone.

