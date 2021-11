CRONACA Maltempo: esondano torrenti nel Pesarese, famiglie evacuate

Nella notte a Ponte Sasso di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, sono esondati alcuni torrenti che hanno allagato delle abitazioni e fatto evacuare alcune famiglie. Sulla SS16 Adriatica l'acqua ha raggiunto i 70 centimetri che hanno bloccato o rallentato fortemente la circolazione stradale. Alcune auto sono state trascinate fuori strada. Sul posto almeno 20 Vigili del fuoco, con rinforzi provenienti dalla Romagna. L'acqua ha cominciato a defluire lentamente. Attesa per oggi la conta dei danni.



Problemi anche a Marotta dove le forti precipitazioni hanno causato l’allagamento di numerose strade, tanto da indurre l’amministrazione comunale a decidere di tenere chiuse, per oggi, tre scuole. In diverse strade sono intervenute le idrovore di Vigili del fuoco e Protezione civile per liberare gli scantinati da acqua e fango.

