Maltempo: esondazioni in Emilia Romagna, a Rimini cade un albero su via Covignano [fotogallery].

Allerta maltempo in Italia, con Emilia romagna particolarmente colpita. A causa delle abbondanti precipitazioni, il torrente Sillaro nel pomeriggio ha rotto un argine sul confine tra Massa Lombarda (Ravenna) e Imola (Bologna). L'inondazione ha riguardato una zona di campagna in prossimità di via Merlo. Un paio di famiglie che vivono nei casolari presenti nell'area sono state fatte evacuare. Si stanno al momento valutando altre evacuazioni.

A Castenaso l'Idice è tracimato allagando alcune aree rurali e alluvionali. A Casalfiumanese, a causa di alcune frane, è isolata la frazione di Carseggio dove abitano 35-40 persone. Chiuse alcune strade, fra le quali un tratto della trasversale di pianura a Medicina. A Bologna l'esondazione sotterranea del canale Ravone ha portato alla chiusura di via Saffi, importante arteria d'accesso al centro, con pesanti ripercussioni sul traffico.



A Rimini un pino marittimo è crollato nel tardo pomeriggio in via Covignano, proprio davanti un autobus che stava transitando. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma di fatto la strada è ora chiusa, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Nessuna criticità è stata registrata sul Titano.

