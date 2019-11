Maltempo flagella la penisola. Emergenza in Calabria e Puglia

Venezia sotto 127 centimetri d'acqua (in mare fino a 137 centimetri sopra il livello della città). Scuole chiuse a Matera, una tromba d'aria vicino Metaponto. Vento fortissimo, fino a 113 chilometri l'ora in Calabria e 170 millimetri di pioggia in 12 ore. Emergenza anche in Puglia, in particolare nel Salento. Allagamenti nel Brindisino, chiusi parchi e cimiteri.

"Attendiamo gli esiti del sopralluogo degli ispettori del ministero - che avverrà non appena l'attuale fenomeno di acqua alta sarà terminato - ma siamo pronti a finanziare quanto richiesto lo scorso anno dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna per la tutela della Basilica di San Marco". Così il ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini.