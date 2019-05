Maltempo: garage allagati e detriti in porto nel Riminese

Una decina di interventi dei vigili del fuoco nel Riminese per garage allagati ieri pomeriggio a causa di pioggia battente. Allagati soprattutto i locali sotto la sede stradale dove l'acqua è arrivata come una cascata, in particolare nelle zone di San Clemente, Misano alta e Morciano. Nel porto di Riccione il Rio Melo ha trasportato molti detriti tra le imbarcazione con un'onda fangosa. Dal comando dei vigili del fuoco di Rimini nessuna segnalazione per la notte appena trascorsa. Al momento non vi sarebbero situazioni di emergenza, ma continua a piovere e non sono esclusi nuovi interventi per chiamate di emergenza in giornata. In Romagna, in particolare, in base alle ultime previsioni dell'Arpae è prevista una 'coda' dell'ondata di piogge soprattutto in serata.

Non sono state riscontrate particolari criticità a San Marino da parte della Protezione Civile che segnala il distacco di un sasso alla pista di pattinaggio in Città. Mentre sarebbe più critica la situazione sul fronte coltivazioni seguite con particolare attenzione della Ugraa.

Maltempo con allerta rossa, per tutta la giornata, per le piene dei fiumi e il rischio di esondazioni e frane, in particolare in Emilia. Pericoli che hanno richiesto la mobilitazione della protezione civile nazionale sul territorio. Attenzione alta a Modena, dove restano chiusi tutti i ponti sul fiume Secchia per il quale nelle prossime ore è atteso un nuovo innalzamento del livello dell'acqua a causa delle piogge persistenti.