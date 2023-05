Maltempo: il Marecchia s'ingrossa, cede una briglia a Ponte Santa Maria Maddalena

La situazione a Ponte Santa Maria Maddalena (ore 10 del 16 maggio 2023)

È ceduta la briglia di contenimento sul fiume Marecchia, a poca distanza dall'abitato di Ponte Santa Maria Maddalena. A testimoniarlo diversi scatti di una ristoratrice del posto che ha immortalato la sequenza. Il fiume che scende verso Rimini, con le piogge battenti delle ultime ore, si è velocemente ingrossato, fino a superare la briglia stessa. La forza dell'acqua ha poi completamente fatto cedere la briglia ed ora il fiume scorre senza protezioni.

In regione alcune centinaia di persone sono state evacuate da ieri sera in via precauzionale tra Faenza, Castel Bolognese e Brisighella, nel Ravennate, in ragione delle previsioni meteo. A Cervia sono state chiuse un paio di strade nei pressi del portocanale. Su tutto il litorale una intensa mareggiata sta sferzando le spiagge che erano già state preparate per l'imminente stagione balneare. Si teme per diversi stabilimenti balneari. In collina si sono verificate alcune piccole frane.