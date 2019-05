Maltempo in Emilia-Romagna, neve nel modenese

Sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale una vasta perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale. Tra le regioni italiane, le prime a essere colpite sono quelle settentrionali, con temporali, grandinate e neve in collina anche a quote molto basse, fino a 200-300 metri. Anche le temperature tornano ai valori invernali, scendendo fino a 15 gradi sotto le medie stagionali. Nevicate sono segnalate anche sull'appennino emiliano come a Sestola, Samona e Pavullo nel Frignano. Allagamenti a Faenza, zona San Biagio, dopo il nubifragio che ha scaricato fino a 50 millimetri di pioggia.

Maltempo che ha trovato impreparate cinque persone di nazionalità romena che sono finite con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano. È successo intorno alle 7 mentre sulla zona si stava abbattendo una violenta ondata di maltempo. Quattro sono state salvate, mentre una risulta dispersa. Pare che la causa dell'incidente sia dovuto al mancato innesto della marcia, così la vettura è scivolata nelle acque. Le grida di aiuto sono state sentite da altri pescatori che hanno tratto in salvo quattro persone.

A Mantova il treno per Milano delle 8:40 ha urtato un albero caduto sui binari per il maltempo. Fortunatamente passeggeri e macchinisti non hanno riportato conseguenze. Il convoglio è stato fermato per le verifiche tecniche del caso e i passeggeri sono stati trasferiti, con disagi e ritardi, su un altro convoglio.