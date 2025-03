METEO Maltempo in Emilia-Romagna: piogge intense e fiumi in piena Allerta per Senio, Lamone e Santerno: rischio esondazioni in Appennino e pianura

Maltempo in Emilia-Romagna: piogge intense e fiumi in piena.

La notte scorsa, come da previsioni, un'intensa ondata di maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna, con forti piogge che hanno interessato Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara. Il livello dei fiumi è in aumento a causa dei terreni già saturi d’acqua. Come riportato da Emilia Romagna Meteo, il Senio, il Lamone e il Santerno hanno superato la soglia di allerta gialla nelle zone appenniniche, mentre il Lamone ha raggiunto la soglia arancione a Marradi.

Secondo la Protezione Civile, le aree più a rischio oggi, venerdì 14 marzo, sono l’alto Appennino bolognese, il ravennate e il crinale modenese e reggiano. Anche le zone di pianura attraversate dai fiumi che scendono dalle montagne potrebbero subire conseguenze. Le precipitazioni più intense si concentreranno tra il bolognese e il ferrarese, con fenomeni meno violenti ma comunque significativi nel ravennate e nel modenese. Le autorità raccomandano massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti sul meteo e sulle condizioni dei corsi d’acqua.

