Maltempo; inizia la conta dei danni in Romagna

La Romagna ferita nuovamente dal maltempo con il violento nubifragio che si è abbattuto nel week end. L'area più colpita quella tra Milano Marittima e Riccione. A Cervia, il comune che ha subito i danni maggiori; la stima è di 265 alberi caduti con ingenti danni ad autovetture, abitazioni e attività. In Città restano chiusi per precauzione pinete e parchi alberati. Nel bollettino di ieri sera, il sindaco Mattia Missiroli spiega che "le strutture comunali sono tutte agibili e si possono continuare le attività programmate". Il primo cittadino ringrazia "tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità e il Prefetto di Ravenna. Continuiamo – aggiunge - ad essere vicini ai cittadini, turisti e imprenditori che hanno subito danni”. I crolli dei pini hanno danneggiato le reti elettriche, idriche e del gas.

"Quella a cui abbiamo assistito alle prime luce dell'alba - afferma Roberta Frisoni, assessora regionale turismo ER - è stato un evento eccezionale che ha riguardato la nostra costa. Quello che è successo, è un evento di portata eccezionale, ma è chiaro al tempo stesso che sì, c'è una riflessione in corso da parte di tutti gli attori coinvolti per cercare da qui ai prossimi anni come mettere sempre più in sicurezza i nostri territori".

“La tempesta che ha investito la costa romagnola è stata molto pesante, ma siamo già in piedi – afferma il Presidente della Regione Michele De Pascale - ieri alle 9 di mattina gli stabilimenti balneari erano aperti”. Sui numerosi pini crollati a Milano Marittima, de Pascale sottolinea: "I pini sono una peculiarità della città, sono splendidi, ma danno anche problemi". De Pascale assicura che l'Emilia-Romagna non chiederà al governo un'emergenza nazionale: “La Regione ci metterà del suo, questo lo garantisco. Non credo però che in questo caso sia necessario bussare alle casse del Governo". Centinaia i volontari che hanno lavorato intensamente per ripristinare le aree colpite; a Rimini il Servizio di Protezione Civile sammarinese ringrazia l'Unione Volontariato per aver messo a disposizione una squadra di volontari che hanno supportato il coordinamento provinciale riminese con grande professionalità e dedizione.

È arrivata la firma del presidente della Regione De Pascale che dichiara lo stato di crisi regionale per i territori della costa romagnola colpiti da temporali intensi nelle prime ore di domenica 24 agosto, che hanno provocato allagamenti, danni ad abitazioni private e strutture pubbliche, caduta di alberi, viabilità interrotta e disagi diffusi.







