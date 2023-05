Maltempo, le spiagge di Rimini ripulite in tempi record

I bagnini non hanno perso nemmeno un secondo, si sono subito rimboccati le maniche per sistemare le spiagge in vista della stagione estiva. “In 26 anni che faccio il bagnino non ho mai visto una cosa del genere, è stato un evento eccezionale, ma nel complesso le spiagge del riminese sono state miracolate”. A raccontare queste ore tanto drammatiche e complicate è Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese balneari. Restano ancora alcune criticità, ma le spiagge del riminese sono state ripulite in tempi da record, nonostante i quintali di detriti e legna che si sono riversati sull’arenile.